تعرف إلى هوايات زعماء العالم

لزعماء العالم الحاليين والسابقين هوايات مختلفة يمارسونها بعيدا عن مهامهم الرسمية في تسيير شؤون بلدانهم.

فقد اشتهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهوايته لرياضتي الهوكي والسباحة، بالإضافة إلى احترافه الجودو، الذي يعتبر رياضته المفضلة.

أما الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز فيهوى رياضة البيسبول، كما يعد الرسم والنحت على الخشب إحدى هوايات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويفو.

الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك كان يمارس رياضة مصارعة السومو، بينما الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب يهوى رياضة الغولف.

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس موهوبة في العزف على البيانو، في وقت يعشق العاهل الأردني عبدالله الثاني رياضة القفز بالمظلات وسباق السيارات والغوص، والرئيس الأميركي السابق بارك أوباما مولوع برياضة البيلياردو.

وأخيرا، يحسن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون العزف على الساكسفون.