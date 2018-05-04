تعليق جائزة نوبل للأدب هذا العام بسبب التحرش

أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الجمعة أنه لن يتم تقديم جائزة نوبل للأدب هذا العام، في الوقت الذي تحاول فيه الخروج من الفضيحة التي تعصف بها.

وذكرت الأكاديمية أنه سوف يتم اعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2018 "بالتوازي مع اعلان اسم الفائز بالجائزة في 2019".

وجاء في بيان للأكاديمية أن هذا القرار راجع إلى "تضاؤل الأكاديمية حاليا وتراجع ثقة الرأي العام بها".

ويأتي اعلان الأكاديمية بعد الفضيحة التي عصفت بها الشهر الماضي بشأن كيفية تعاملها مع المزاعم التي أثيرت حول أحد أعضائها، وهي الشاعرة كاترينا فروستنسن، وزوجها كلود أرنو المتهم بالتحرش الجنسي.