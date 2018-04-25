هدم أقدم حي في بانكوك بعد مقاومة طويلة من أجل البقاء

من المقرر أن يتم هدم أكبر حي في بانكوك، اليوم الاربعاء بعد سنوات من التصدي لخطة مجلس المدينة الرامية إلى تحويله إلى متنزه عام.

وحي حصن "ماكاهان" قديم مثل العاصمة، حيث يعود إلى قرنين من الزمان ، وكان يضم حوالي 400 شخص.وقال تيراشاي براشوابسوك، أحد السكان السابقين (53 عاما) هذا هو المكان الذي ولدت فيه وولد فيه والداي. ما هو شعورنا ، في اعتقادكم؟."

ويقع الحي، خلف حصن يحمل الاسم نفسه ، وهو أحد حصنين تاريخيين متبقيين، دافعا عن بانكوك، عند إنشائها في عام 1782 .

وخلال السنوات الـ26 الماضية، تصدى سكان الحي لقرار بطردهم ، حيث أن حاولت سلطة العاصمة بانكوك الأرض التي تخص الدولة.

وقال تاواتشاي ووراماهاكون، الممثل السابق لسكان الحي، إن السكان لا يدافعون فقط عن أرزاقهم ، لكن أيضا الحفاظ على أنماط حياتهم القديمة . وبعض أفراد الحي عاشوا في منازل خشبية تقليدية، طيلة أكثر من قرن من الزمان .

