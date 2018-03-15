حمدان بن محمد: شاركوني اقتراحاتكم لاختيار اسم لهذا المُهر

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، متابعي سموه عبر حسابه في انستغرام لاقتراح اسم لمهر صغير.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في انستغرام " شاركوني اقتراحاتكم لاختيار اسم لهذا المُهر".

وتفاعل متابعو سموه بشده مع التدوينة التي شاهدها ما يقارب 250 ألف شخص خلال 3 ساعات فقط، مقترحين مجموعة من الأسماء على غرار، شمس الأصيل، سهر، مياس، سماهر.