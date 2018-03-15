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حمدان بن محمد: شاركوني اقتراحاتكم لاختيار اسم لهذا المُهر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، متابعي سموه عبر حسابه في انستغرام لاقتراح اسم لمهر صغير.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في انستغرام " شاركوني اقتراحاتكم لاختيار اسم لهذا المُهر".

وتفاعل متابعو سموه بشده مع التدوينة التي شاهدها ما يقارب 250 ألف شخص خلال 3 ساعات فقط، مقترحين مجموعة من الأسماء على غرار، شمس الأصيل، سهر، مياس، سماهر.

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