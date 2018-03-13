إدراج مسجدين لندنيين على قائمة التراث البريطاني

أدرجت وزارة الثقافة البريطانية الثلاثاء مسجدين لندنيين على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني، وذلك عملا بتوصية بهذا الصدد أصدرتها الوكالة الحكومية المكلفة حماية التراث.

وقالت وكالة "هيستوريك إنغلاند" في بيان أن القرار يشمل كلا من "مسجد لندن المركزي" مع المركز الثقافي الملحق به و"مسجد فضل" الواقع في حي ساوثفيلدز.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون التراث مايكل ايليس قوله إنه "بإدراجنا هذين المسجدين الرائعين على القائمة لا نحافظ على مواقع عبادة مهمة فحسب وإنما نحتفل أيضا بالإرث الغني للجماعات المسلمة في بريطانيا".

وأوضحت الوكالة في بيانها أن مسجد لندن المركزي الذي أفتتح في 1977 بوشر ببنائه في 1970 على أرض قدمتها حكومة ونستون تشرشل "اعترافا بأهمية المعتقد الإسلامي في المملكة المتحدة في مجتمع متعدد الثقافات بصورة متزايدة".

وأضافت أن المسجد الذي يمتاز بقبته الضخمة المذهبة ومنارته البيضاء البالغ ارتفاعها 44 مترا بني وفقا لطراز يزاوج بين "الحداثة البريطانية" و"الأشكال التقليدية للإسلام".

أما مسجد فضل الذي أنجز بناؤه في 1926 فهو أول مسجد بني في لندن وقد تم تشييده بتبرعات من أبناء الطائفة الأحمدية.

وبحسب الوكالة فإن المسجد الذي يمتاز بلونيه الأبيض والأخضر "هو مزيج من أشكال معمارية هندية واتجاهات أسلوبية بريطانية معاصرة".

وفي بيانها لفتت الوكالة إلى أنها عززت أيضا تصنيف مسجد "شاه جاهان" الواقع في جنوب بريطانيا وهو أقدم مسجد على الأطلاق في المملكة المتحدة، ليصبح من "الفئة الأولى" التي تضم مباني تكتسي "أهمية استثنائية".

وفي الأجمال هناك 17 مسجدا بريطانيا مدرجا على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني.