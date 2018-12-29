يوم غاية نفعه جِتَل أُمَّه

المعاني:

غاية: أفضل وقت.

جِتَل: قتل.

شرح المثل: أي أنه في الوقت الذي كان من المفروض أن تنتفع به أمّه، قتلها.

مضربه: يُضرب في حال الابن العاق الذي يتخلى عن أهله حينما يكبر، ولا يكون باراً بهم، وفي الأشياء التي ينتظر منها الفائدة في وقتٍ محدّدٍ؛ فيتفاجأ صاحبها بعكس ما توقّع.

يوم ما غْرِجْنا في بحر سبعين ما بَنِغْرَق في بحر سبعة - والبعض يقول ستين.

المعاني:

بحر سبعين: بحرٌ عميقٌ، يصل قياسه إلى سبعين ذراعاً.

بحر سبعة: بحرٌ ضحلٌ، قياسه سبع أذرع.

شرح المثل: يعني أنه بما أنّنا لم نغرق وصمدنا في البحار العميقة وجابهنا ويلاتها؛ فلن ترهبنا البحار الضّحلة.

مضربه: يضرب للشخص الذي يريد أن يثبت للآخرين أنه متمكّنٌ وقادرٌ على ما يقوم به، حيث إنه تخطّى الصّعاب الكبيرة بكلّ حِرفيّة، ولم يتأثّر بها؛ فلن تعجزه الأعمال البسيطة.