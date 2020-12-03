مهرجان القاهرة السينمائي يتحدى الجائحة ويطلق دورته الـ 42

المصدر: رويترز

بعد تأجيل لمدة أسبوعين عن موعده الأساسي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب جائحة فيروس كورونا، أطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الثانية والأربعين أمس الأربعاء.

أقيم حفل الافتتاح على مسرح مكشوف أقيم خصيصا في ساحة الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية وبعض الحضور العربي والأجنبي، وشارك في تقديمه الممثل أشرف عبد الباقي، الذي تناول بشكل ساخر التحديات التي تواجه صناع السينما عالميا بسبب الجائحة.

كما قدم المغني تامر حسني، تصاحبه فرقة استعراضية، أغنية خاصة للمهرجان بعنوان (الدنيا فيلم) من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع اللبناني جان ماري رياشي.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في كلمة الافتتاح "تأتي هذه الدورة المرتقبة هادفة إلى الاحتفاء بصناعة السينما وقدرتها على الصمود في مواجهة العراقيل التي فرضها فيروس كورونا على شعوب العالم، ولتأكيد أهمية استمرار عجلة الإنتاج وإعادة النور إلى قاعات العرض باعتبارها أحد الأوجه البراقة للأنشطة الإنسانية".

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة المصرية منى زكي بجائزة الهرم الذهبي للتميز، كما كرم المؤلف والسيناريست المصري وحيد حامد وكاتب السيناريو البريطاني كريستوفر هامبتون بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

وفي اعتراف بالإنجاز الذي حققه للسينما المصرية في العام 2020 قدم المهرجان شهادة تقدير إلى المخرج الشاب سامح علاء لفوز فيلمه (ستاشر.. أخشى أن أنسى وجهك) بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي.

يضم برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الممتد لتسعة أيام أكثر من 80 فيلما من نحو 40 دولة، كما يشمل البرنامج تنظيم (أيام القاهرة لصناعة السينما) التي تستعرض مجموعة من أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة السينما والتلفزيون في العالم العربي.

ويرأس المخرج والسيناريست الروسي ألكسندر سوكوروف لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي تضم في عضويتها الممثلة المصرية لبلبة والمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عينوز والمخرج الألماني من أصل أفغاني برهان قرباني والمنتج المصري جابي خوري والممثلة المكسيكية نايان جونزاليس نورفيند والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم (الأب) للفرنسي فلوريان زيلر وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان.

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