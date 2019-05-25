"الطفيلي" الكوري الجنوبي يظفر بالسعفة الذهبية في مهرجان كان

المصدر: د ب أ

فاز فيلم النقد الاجتماعي الكوري الجنوبي "باراسايت" (الطفيلي) للمخرج بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي.

أعلنت ذلك مساء اليوم السبت لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكان فيلم "باراسايت"، الذي يتطرق إلى قضايا الطبقات الاجتماعية في كوريا الجنوبية المعاصرة، واحدًا من بين 21 فيلما تتنافس على جائزة السعفة الذهبية، التي تعد واحدة من أرفع الجوائز في عالم السينما.

كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.