"نحن منّا أميرات" يفتتح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

المصدر: رويترز

ينطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في مصر هذا الأسبوع في دورته الحادية والعشرين بمشاركة أكثر من 100 فيلم من أنحاء العالم.

والمهرجان، الذي ينظمه سنويا المركز القومي للسينما، هو الأبرز بمجال الأفلام التسجيلية التي لا تحظى عادة بفرصة العرض تجاريا في دور السينما.

وتقام الدورة الجديدة في الفترة من 10 إلى 16 أبريل.

وقال خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما في مؤتمر صحفي الأحد "تمت دعوة جميع صناع الأفلام المشاركة بالمهرجان هذا العام للحضور. اعتذر البعض لكن سيحضر تقريبا 95 بالمئة منهم".

تتوزع الأفلام المشاركة على أربع مسابقات رئيسية، الأولى للأفلام التسجيلية الطويلة وتضم 12 فيلما، والثانية للأفلام التسجيلية القصيرة وتضم 22 فيلما، والثالثة للأفلام الروائية القصيرة وتضم 24 فيلما، أما الأخيرة فمخصصة لأفلام التحريك وتضم 23 فيلما إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة.

ويعرض المهرجان في الافتتاح فيلم (نحنا منّا أميرات) للمخرجتين عتاب عزام وبريدجت أوجر، ويدور الفيلم عن مجموعة من النساء اللاجئات في بيروت.

وإضافة إلى المسابقات التنافسية، يشمل برنامج المهرجان بعض الأقسام الموازية، منها البرنامج البولندي الذي يضم سبعة أفلام، والبرنامج الفرنسي الذي يضم تسعة أفلام، والبرنامج الأفريقي الذي يضم أربعة أفلام.

تقام عروض المهرجان في قصر ثقافة الإسماعيلية وسينما دنيا ومكتبة مصر ونادي الشجرة وجامعة قناة السويس.

وقال الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان في المؤتمر الصحفي، إن إدارة المهرجان قررت هذا العام تشكيل لجنتين للتحكيم بدلا من واحدة، وذلك لتحفيف العبء الذي كان يلقى على عاتق المحكمين بسبب كثرة الأفلام وضيق الوقت.

ويرأس المخرج المصري يسري نصر الله لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، فيما ترأس الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو لجنة تحكيم مسابقتي الفيلم الروائي القصير وأفلام التحريك.

وتحمل دورة هذا العام اسم المخرجة المصرية الراحلة عطيات الأبنودي (1939-2018)، كما يكرم المهرجان المصور السينمائي المصري سعيد شيمي والمخرج اللبناني برهان علوية والمخرج الكونغولي موازيه نجانجورا.

ويحتفي المهرجان خلال أنشطته بثلاثة من صناع السينما الراحلين، هم: المخرج المصري أسامة فوزي والمخرجة المصرية فريدة عرمان والمخرجة اللبنانية جوسلين صعب.

وينظم المهرجان حلقة بحثية بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصريين عن "تاريخ النقد السينمائي المصري في مرحلة السبعينات"، والتي تعد تكملة لحلقة تحت نفس العنوان أقيمت في الدورة السابقة.