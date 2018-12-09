فيلم "جوي" يفوز بالنجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

المصدر: رويترز

فاز فيلم (جوي) للمخرجة النمساوية سودابة مرتضى بجائزة النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته السابعة عشرة التي أسدل الستار عليها مساء أمس السبت.

يتناول الفيلم قضية تهريب الفتيات من إفريقيا إلى أوروبا والأوضاع المأساوية التي يعيشنها.

وتسلمت مخرجة الفيلم الجائزة من الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، إحدى ضيفات مهرجان مراكش هذا العام.

وفاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان التونسي نضال السعدي عن دوره في فيلم (في عينيا)، بينما فازت الألمانية أنيت شفارتز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ‭‭‭‭"‬‬‬‬كل شيء بخير‭‭‭‭"‬‬‬‬ (اول إيز جود)، وفاز بجائزة أفضل إخراج الصربي أونين جلافونيتش عن فيلمه "الحمولة" (ذا لود).

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "عاملة الغرف" (ذا تشيمبر ميد) للمخرجة المكسيكية ليلى أفيليس.

تشكلت لجنة تحكيم المهرجان هذا العام برئاسة المخرج الأميركي جيمس جراي وعضوية كل من الممثلة الأميركية داكوتا جونسون والممثلة الهندية إليانا دي كروز والممثل الألماني دانيال برول والمخرج الفرنسي لوران كانتي والمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو والمخرجة الإسكتلندية لين رامسي والمخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما والسينمائية المغربية تالا حديد.

وعلى مدى تسعة أيام استضاف المهرجان عدداً من النجوم العرب والأجانب، وكرم بعضا من الأسماء اللامعة سينمائيا أمثال الممثل الأميركي روبرت دي نيرو والمخرجة الفرنسية آنييس فاردا والمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي.