"ليلة الـ 12 عاما" يفوز بالهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: رويترز

فاز فيلم (ليلة الاثني عشر عاما) للمخرج ألفارو بريخنر بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين التي اختتمت مساء أمس الخميس.

الفيلم إنتاج مشترك بين إسبانيا والأرجنتين وأوروغواي وفرنسا، ومن بطولة أنطونيو دي لا توري وتشينو دارين وألفونسو تورت وسوليداد فياميل.

كما فاز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الفيلم السينمائي (الفيبرسي).

وبعد إلغاء إدارة المهرجان لجائزة الجمهور بسبب خطأ تقني في عملية التصويت ذهبت قيمة الجائزة والبالغة 20 ألف دولار إلى الفيلم.

أقيم حفل ختام المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم.

وفاز بالهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم لأفضل إخراج) المخرجان التايلاندي بوتيفونج أرونفينج عن فيلم (مانتا راي) وسيرجي لوزنيتسا من روسيا البيضاء عن فيلم (دونباس)، بينما فاز بالهرم البرونزي (جائزة العمل الأول أو الثاني) المخرج جيمي جونز عن فيلم (طاعة) من المملكة المتحدة.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى صوفيا زاموتشي من المجر عن دورها في فيلم (ذات يوم)، فيما فاز المصري شريف الدسوقي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (ليل/خارجي).

وفاز بجائزة أفضل سيناريو جاك توليموند وماريا كاميلا أرياس عن فيلم (طيور الممر) وهو إنتاج مشترك بين كولومبيا والدنمرك والمكسيك وفرنسا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل إسهام فني للفيلم الفيتنامي (الزوجة الثالثة) للمخرج آش مايفير.

وعلى مدى 10 أيام عرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين أكثر من 160 فيلما من 59 دولة.

وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان وقيمتها 50 ألف دولار الفيلم المصري (ورد مسموم) للمخرج أحمد فوزي صالح.

وفي مسابقة أسبوع النقاد، فاز فيلم (آجا) للمخرج البلغاري ميلكو لازاروف بجائزة أفضل فيلم، بينما فاز بجائزة أفضل إسهام فني فيلم (طرس، رحلة الصعود إلى المرئي) للمخرج اللبناني غسان حلواني.

وفي مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، فاز الفيلم التونسي (إخوان) للمخرجة مريم جوبار بجائزة أفضل فيلم بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (هي) من كوسوفو. ونوهت لجنة التحكيم بفيلمي (شوكولاتة داكنة) من مصر و(ذاكرة الأسماك) من كولومبيا.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، فاز الفيلم التونسي (فتوى) للمخرج محمود بن محمود بجائزة أفضل فيلم، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري (ورد مسموم).