جائزة "ديناصور العام" السلبية لطريق سريع بألمانيا

المصدر: ​د ب أ

أعلن اتحاد (نابو) لحماية الطبيعة في ألمانيا عن منح الطريق السريع (ايه 26 شرق) المزمع إنشاؤه على ميناء هامبورج شمالي البلاد جائزة "ديناصور عام 2020" السلبية لتأثيره السيء على البيئة.

وقال الاتحاد اليوم الثلاثاء موضحا سبب اختيار هذا الطريق أنه " رمز لسياسة نقل مغلوطة بالإضافة إلى أنه رمز لتخطيطات عتيقة للبنية التحتية في كل أنحاء ألمانيا".

من جانبه، قال يورج-اندرياس كروجر رئيس الاتحاد:" نريد وقف التخطيط"، وقال إن المشروع الرامي إلى ربط طريقين سريعين آخرين لإنشاء شبكة نقل في الميناء سيغلق أراضي المستنقعات ويدمرها وهي أراض تخزن كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

ورأى كروجر أن المشروع لم يعد مواكبا للعصر في ظل إغلاق محطة موربورج النووية وتخفيض التوقعات الخاصة بحركة الشحن والتفريغ في الميناء.

ومن المنتظر أن يصل طول الطريق الذي سيربط بين الطريقين السريعين ايه1 وايه7، إلى عشرة كيلومترات.

وأكد كروجر أن هذه هي أول مرة لا يتم فيها منح جائزة "ديناصور العام" إلى شخص بل إلى مشروع، وكان قد تم منحها في السابق إلى تيو فايجل وزير المالية الألماني الأسبق وإلى رولف مارتين شميتس الرئيس التنفيذي لشركة (آر دبليو إي) للطاقة.

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