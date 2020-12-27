علماء هنود يستخلصون وقوداً للسيارات من الأشجار

المصدر: د ب أ

من المعروف أن العصارة المستخلصة من أشجار النيم تستخدم في الأساس في أغراض الطب التقليدي، وكذلك في تصنيع أنواع معينة من الزيوت والمبيدات الحشرية الطبيعية. ولكن الجديد في الأمر أن فريقا من الباحثين في الهند نجح في ابتكار نوعية جديدة من الوقود الحيوي الذي يصلح لتشغيل محركات السيارات، مستخلصة من أشجار النيم.

وأكد فريق الدراسة من قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة "ماهارانا براتاب" بولاية راجستان الهندية أن الوقود الحيوي الجديد المستخلص من أشجار النيم يتم تصنيعه من خلال عملية كيميائية من مرحلتين تعرف باسم "الأسترة التبادلية". وذكر الباحثان بيرو لال سالفي وسودهاكار جيندال أن الوقود الجديد يتميز بأن درجة لزوجته وكثافته أعلى من الديزل التقليدي المصنوع من البترول وإن كانت قيمته الحرارية أقل.

وذكر الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا أنه في حالة خلط وقود النيم بنسبة عشرين بالمئة مع الديزل البترولي، يكون الناتج نوعية من الوقود تتشابه في لزوجتها مع الديزل التقليدي، وتصلح المادة الجديدة للاستخدام كوقود للسيارات.

ويتميز وقود النيم بانخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه في حالة احتراقه، مما يتيح إمكانية استخدامه كوقود صديق للبيئة.

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