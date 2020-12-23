حفيدة موسوليني "عارضة الأزياء" تعتزل السياسة

المصدر: د ب أ

قالت أليساندرا موسوليني، المشرعة الإيطالية السابقة المعروفة وحفيدة الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني، في مقابلة اليوم الأربعاء إنها اعتزلت السياسة.

وقالت أليساندرا (57 عاما) لصحيفة "إيل تيمبو" الإيطالية ذات الميول اليمينية: "السياسة بالنسبة لي هي فترة وانتهت".

وأضافت "بالنسبة لي كان الأمر مهمًا بشكل واضح، فعندما يعمل شخص ما في السياسة لسنوات عديدة ، تبقى التجربة معك، لكن كل شيء له بداية ونهاية".

يذكر أن أليساندرا موسوليني، ممثلة وعارضة أزياء سابقة وخالتها النجمة السينمائية صوفيا لورين، لعبت دور البطولة مؤخرًا في (الرقص مع النجوم)، وهو برنامج تلفزيوني لرقص المشاهير على تلفزيون "راي" العام.

وقالت إنها كانت "تجربة رائعة" جعلتها تكتشف "جوانب جديدة من شخصيتي" و "قبل كل شيء العديد من العضلات التي لم أكن أعرف أنني أمتلكها."

وفي السياسة، اشتهرت موسوليني بآرائها اليمينية المتطرفة والدفاع عن إرث جدها.

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