المدير اختبأ تحت الطاولة والموظفون تحت الكراسي.. مشاهد كوميدية من فض حفل في ألمانيا

المصدر: د ب أ

فضت الشرطة الألمانية حفلا نظمته إحدى الشركة بمناسبة عيد الميلاد برغم قيود كورونا.

وعند وصول الشرطة تفرق المحتفلون واختبأوا في أماكن متفرقة.

وحسبما أعلنته الشرطة اليوم الأربعاء، فإنها تلقت مساء أمس الثلاثاء اتصالا من اثنين من الحضور أبلغا عن "حفل غير مشروع بعيد الميلاد" في ساحة لشركة في منطقة كفيرشيد القريبة من زاربروكن.

وأضافت الشرطة أنه تم تحرير محضر ضد أحد زملاء العمل بسبب إلحاق الأذى البدني ورجحت الشرطة أن الحفل شهد شجارا.

وعثرت الشرطة في المكان على عربة عصير وأطقم لطاولة جعة ورجحت أن عددا غير معروف من العاملين في الشركة كان يحتفل.

وذكرت الشرطة أن بعض المشاركين اختبأوا عند وصول أفراد الشرطة إلى المكان.

وقد ضبطت الشرطة أحد الرؤساء الذي وصف نفسه بأنه أحد مسؤولي الشركة، وكان مختبئا في وضع الجنين أسفل المكتب، فيما اختبأ موظفان آخران في غرفة المكانس.

ودونت الشرطة البيانات الشخصية لثمانية أشخاص من الحاضرين وذكرت أنه لم يُبْد أحد منهم أي تفهم أو تعقل.

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