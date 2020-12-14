وفاة مؤلف روايات الجاسوسية البريطاني جون لو كاريه عن 89 عاماً

المصدر: د ب أ

توفي كاتب روايات الجاسوسية البريطاني ديفيد كورنويل، المعروف باسمه المستعار جون لو كاريه، عن عمر يناهز 89 عاما، حسبما أكد وكيل أعماله مساء أمس الأحد.

وذاع صيت الكاتب بسبب رواياته المثيرة، التي تطرقت إلى تجارب حياته الحقيقية التي عاشها كجاسوس خلال فترة الحرب الباردة، ووضعته روايته الثالثة "ذا سباي هو كام فروم ذا كولد" أو " الجاسوس الذي جاء من البرد" على قوائم الكتب الأكثر مبيعا في العالم.

ووصفه وكيله جوني جيلر بأنه "عملاق بلا منازع في الأدب الإنجليزي. لقد أوضح حقبة الحرب الباردة وقال الحقيقة بلا خوف إلى السلطة خلال العقود التي تلت ذلك".

وقال جيلر إنه فقد "مرشدا وملهما والأهم من ذلك أنه فقد صديقا. لن نرى مثله مرة أخرى".

وتوفي كورنويل نتيجة نوبة قصيرة من الالتهاب الرئوي.

وتقدمت عائلته بالشكر لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في مستشفى كورنوول.

وقالت العائلة في بيان إنهم "يشعرون بالحزن الشديد على وفاته".

وجاء في البيان أن "ديفيد عاش مع زوجته الحبيبة جين، وأبنائه نيكولاس وتيموثي وستيفن وسيمون، على مدى ما يقرب من 50 عاما".

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