أوهمهم بالفوز بـ 5 آلاف استرليني.. التحقيق مع بريطاني خدع آخرين وصورهم عراة

المصدر: د ب أ

وجهت الشرطة في بريطانيا دعوة عامة للمساعدة في استكمال أركان قضية ضد رجل قد يكون خدع رجالا آخرين للمشاركة في لعبة للتعري بينما كان يقوم فعليا بتصويرهم وهم عراة.

وقال السيرجينت جيمس ماسون من وحدة القيادة الأساسية في نورث إيست التابعة لشرطة لندن: "أناشد أي شخص ربما وقع ضحية لجرائم أو حوادث مماثلة من 2013 إلى اليوم، بأن يقدم أي معلومات لديه".

وأضاف: "الحوادث المذكورة وقعت قبل العديد من السنوات ومن المهم أن نستطيع أن نحقق في هذا وندعم أي ضحايا آخرين".

وتحدثت الشرطة في بيانها اليوم السبت عن حادثين منفصلين في 2018 و2020، تم فيهما إقناع رجال بأداء أنشطة وهم عراة في غرفة بفندق. وفي حادثة عام 2018، قيل للضحية أن ذلك سيمنحه فرصة للفوز بخمسة آلاف جنيه استرليني (6613 دولارا).

وألقي القبض على رجل /29 عاما/ في يناير الماضي للاشتباه في قيامه بالتلصص ولكن تم الإفراج عنه بموجب التحقيق. ويشير بيان اليوم السبت أن الشرطة مازالت تحقق في الأمر.

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