عائلة كارداشيان تعود للتلفزيون باتفاق جديد

المصدر: رويترز

تتجه عائلة كارداشيان إلى العودة إلى التلفزيون، بعد إعلانها في وقت سابق هذا العام أنها ستنهي برنامجا لتلفزيون الواقع حقق لها شهرة كبيرة.

وأعلنت خدمة البث هولو يوم الخميس أنها وقعت اتفاقا مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان ومع والدتهم كريس جينر وأختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينر.

وقالت هولو إنه بموجب الاتفاق ستعد النساء محتوى جديدا سيبث من خلال تلفزيون هولو المملوك لديزني في الولايات المتحدة وعدة دول في الخارج من خلال شبكة ستار.

ولم تذكر هولو ما إذا كانت النساء اللاتي لديهن ملايين المتابعين على إنستغرام وتويتر سيظهرن على الشاشة ولم يقدم تفاصيل عن البرامج التي سيقدمنها بموجب اتفاق مدته عدة سنوات.

وقال التلفزيون إن من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021.

وجاء الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إعلان العائلة المقيمة في لوس أنغليس أنها ستنهي برنامج "كيبينج أب ويذ ذا كارديشيانز"، الذي ظل يذاع لمدة 14 عاما على شبكة (إن.بي.سي)، في 2021.

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