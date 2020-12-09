فوز الكاتب والمصور البريطاني جوني بيتس بجائزة لايبزيغ للكتاب الألمانية

المصدر: د ب أ

فاز كاتب المقالات والمصور البريطاني جوني بيتس بجائزة معرض لايبزيغ للكتاب للتفاهم الأوروبي للعام 2021 عن عمله "أفروبيان: ملاحظات من أوروبا السوداء"، بحسب ما أعلنته مدينة لايبزيغ أمس الثلاثاء.

وهذه الجائزة من أهم الجوائز في ألمانيا، وتبلغ قيمتها 20 ألف يورو (24210 دولارات).

ومن المقرر تقديم الجائزة في افتتاح معرض لايبزيغ للكتاب في 26 مايو 2021.

ويقام المعرض عادة في مارس ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

ومُنحت الجائزة لأول مرة في العام 1994.

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