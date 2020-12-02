من الحجاب للملابس التنكرية.. إندونيسي يصمم أزياء للقطط

المصدر: رويترز

قد لا تكون أزياء راقية، لكن فريدي لوجينا بريادي المدرس الإندونيسي السابق الذي تحول إلى خياط وجد سوقا مزدهرة لملابس القطط التي يصممها بابتكارات منها أزياء تنكرية.

فبعد أن ترك فريدي التدريس، جرب عددا من الأعمال منها فتح ورشة لإصلاح الدراجات النارية قبل أن يصل إلى فكرة أزياء القطط التي جاءته من أحد زبائنه المولعين بالقطط.

ويقوم فريدي (39 عاما) الآن بتوريد ملابس لأصحاب القطط والأذواق الخاصة ليلبسوا قططهم أزياء الأبطال المشاهير مثل ثور وسوبرمان وزي الممرضات وحتى الحجاب الإسلامي.

ويقول فريدي "في بادئ الأمر أعطاني أقاربي الذين يحبون القطط فكرة عمل هذه الأزياء ووجدتها غريبة".

وأضاف متحدثا من داخل ورشته التي تضم ماكينة حياكة وتقع في بوحور إلى الجنوب مباشرة من العاصمة جاكرتا "لكن اتضح أنه أمر مسل أن ترى القطط ترتديها".

وبعد أن بدأ البيع على الإنترنت قبل ثلاث سنوات، أصبح الآن يجني نحو ثلاثة ملايين روبية (210 دولارات) شهريا إذا يبيع أربع قطع على الأقل يوميا ويتراوح سعر القطعة بين 6 و10 دولارات.

وقالت ريسما ساندرا إحدى زبائن الورشة إنها اشترت 30 قطعة على الأقل لقطتها وتطلب قطعا لمناسبات خاصة مثل عيد الفطر أو عيد الميلاد.

وأضافت ريسما التي فتحت حسابا على تطبيق تيك توك وعلى فيسبوك لاستعراض ملابس قطتها وأصبح لديها أكثر من 50 ألف متابع "من أجل التسلية فقط.. يخفف ذلك من توترنا".

ورغم أن الكثيرين يحبون أزياءه، لم يسلم فريدي من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يعتقدون أن من القسوة إجبار القطط على ارتداء الملابس فأصبح ينصح زبائنه بعدم إجبار قططهم على ارتداء الملابس لفترات طويلة.

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