"مهووس الفولغا" يقتل 26 عجوزاً ليسرق مقتنياتهن

المصدر: رويترز

قالت وكالات لإنفاذ القانون إن الشرطة الروسية اعتقلت أمس الثلاثاء رجلا يُشتبه بأنه قتل 26 امرأة عجوزا وكان في بعض الأحيان ينتحل صفة موظف اجتماعي ليتمكن من دخول بيوتهن قبل أن يخنقهن ويسرق مقتنياتهن الثمينة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن المحققين يعتقدون أن الرجل سفاح يُعرف باسم "مهووس الفولغا" وكان يختار فرائسه من النساء المتقاعدات اللاتي يعشن وحدهن في 12 منطقة مختلفة عامي 2011 و2012، معظمهن قرب نهر الفولغا.

وحددت اللجنة التي تتولى التحقيقات في الجرائم الخطرة المشتبه به بأنه حداد يدعى راديك تاجيروف (38 عاما) وسبق سجنه بتهمة السرقة في 2009 وأُفرج عنه في 2010.

ولم يتسن الوصول إلى محاميه للتعليق.

وأوضحت اللجنة أن لديها عينات من الحمض النووي الوراثي تثبت صلة المشتبه به بجرائم القتل. وقالت إنه تم القبض عليه في مدينة كازان.

وبثت قناة فيستي لقطات مصورة لرجل ذكرت أنه المشتبه به وهو يعترف بخنق النساء، وهي طريقة للقتل وصفها بأنها "هادئة وسريعة وبدون ألم على ما أعتقد".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن السفاح كان يستخدم أشياء مثل حبل الغسيل وسلك المكواة لخنق الضحايا.

كانت السلطات قد أعلنت عن مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين روبل لمن يدلي بمعلومات عن مكان السفاح الذي ظلت تبحث عنه لسنوات.

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