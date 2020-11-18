تأجيل مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام إلى العام المقبل بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت لجنة نوبل في بيان اليوم الأربعاء أن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي لن يتوجه إلى النرويج الشهر المقبل لاستلام جائزة نوبل للسلام نيابة عن المنظمة جراء جائحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيانها: "في ظل القيود الحالية في أوسلو لن يكون من الممكن إجراء المراسم، أو أي فقرات من البرنامج التقليدي للفائزين بأسلوب جيد ".

وسوف يتم تأجيل مأدبة نوبل التقليدية التي تقام على شرف الفائز بجائزة السلام وكذلك محاضرة بيزلي بشأن السلام حتى العام المقبل.

وكانت النرويج أعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف ترفع شروط الحجر الصحي للوفد الذي يمثل برنامج الأغذية العالمي. ولدى البلاد حاليا شرط الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام بعد الدخول.

غير أن معدلات الإصابة في أوسلو زادت مؤخرا وتخشى الحكومة النرويجية من انتشار الفيروس فى أجزاء أخرى من البلاد.

وحتى الآن كافحت النرويج بشكل جيد جائحة كورونا مقارنة بدول أوروبية أخرى.

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