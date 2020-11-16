سلطنة عمان تتجه للفضاء عام 2024

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

قال وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسلطنة عمان، معالي سعيد بن حمود المعولي، إن بلاده تعتزم إطلاق أول قمر فضائي عام 2024، وذلك في إطار جهودها للانضمام إلى نادي الدول المرتادة للفضاء.

وفي حديث للوزير قبيل العيد الوطني الخمسين للسلطنة، أوضح معاليه بأن خطط التوجه نحو الفضاء قد بدأت بالفعل عام 2006، قائلاً: "علينا معالجة دور القطاع الخاص في هذا الصدد وتأسيس شركة لإطلاق أول قمر صناعي عام 2024". مضيفاً بأن هنالك ميزة عملية لبرنامج بلاده الوطني للفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

من جهته، لفت سعيد بن حمود المعولي إن برنامج السلطنة الفضائي مؤشر رئيسي لوزارته وسيتم الإعلان عنه خلال عام 2021.

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