وفاة مخترع بخاخ العطور عن عمر 101 عام

المصدر: د ب أ

توفي المخترع والرياضي الأوليمبي السلوفيني بيتر فلوريانتشيتش عن عمر يناهز 101 عام، وهو صاحب مئات الاختراعات، من بينها بخاخ العطور.

حصل فلوريانتشيتش على براءة اختراع لأكثر من 400 اختراع خلال حياته، أصبحت 43 منها منتجات صناعية، من بينها بخاخة رذاذ زجاجات العطور التي لا تزال تستخدم حتى اليوم.

وأفادت بوابة "سيول دوت نت" الإخبارية السلوفينية بوفاته، أمس، نقلاً عن السلطات البلدية في مسقط رأسه في بليد، (نحو 50 كيلومتراً شمال ليوبليانا).

وأعرب الرئيس السلوفيني، بوروت باهور، عن تعازيه للأسرة.

وأعلن باهور، على موقع "تويتر"، أن هناك خططاً جارية لتكريم الدولة لفلوريانتشيتش.

كان فلوريانتشيتش قام بالتظاهر وتزييف وفاته خلال الحرب العالمية الثانية للهرب من الغزاة الألمان آنذاك.

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