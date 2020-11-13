وفاة الياباني ماساتوشي كوشيبا الحائز على جائزة نوبل

المصدر: د ب أ

توفي الياباني الحائز على جائزة نوبل ماساتوشي كوشيبا في طوكيو عن عمر بلغ 94 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن جامعة طوكيو أن كوشيبا، أحد الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2002، توفي لأسباب طبيعية في مستشفى بالعاصمة يوم الخميس.

وقالت لجنة نوبل إن كوشيبا ،الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو، فاز بالجائزة "لمساهماته الرائدة في الفيزياء الفلكية، لا سيما في اكتشاف النيوترينوات الكونية".

وتقاسم كوشيبا الجائزة مع الراحل الأمريكي ريموند ديفيز جونيور والراحل ريكاردو جياكوني الإيطالي المولد.

وأنفق كوشيبا أمواله التي نالها من جائزة نوبل في إنشاء مؤسسة عام 2003 لتعليم العلوم للشباب.

وولد كوشيبا في محافظة أيتشي عام 1926، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة روتشستر بنيويورك عام 1955 بعد أن درس في جامعة طوكيو.

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