القبض على رجل يحتفظ بجثة نمر نادر في منزله

المصدر: د ب أ

احتجزت شرطة مدينة "هو تشي منه" الفيتنامية، رجلا بسبب تخزينه جثة نمر من نوع الببر الهندي الصيني النادر، منقوعة في نبيذ، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية فيتنامية اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الاخبارية على موقعها الالكتروني أن الشرطة ألقت القبض على لي هاي ثو /28 عاما/، بسبب "انتهاكه لوائح حماية الحيوانات المهددة بالانقراض والنادرة"، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة أن هناك علاقة تربط بين ثو وعصابة تعمل في مجال تهريب الحيوانات البرية، وقامت على إثر ذلك بمداهمة منزله.

وقالت الشرطة إنها عثرت في منزل الرجل على جثة النمر، إلى جانب رأس نمر محشو، ورأس دب محشو.

ويعتقد بعض الفيتناميين أن شرب النبيذ المنقوع مع النمور، يعمل على تقوية صحتهم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز