رجل يقتل ثلاثة في حفل ثم يطلق النار على نفسه

المصدر: د ب أ

أطلق رجل روسي النار على ثلاثة ضيوف بحفل أقيم في شقته يكاترينبورج على جبال الأورال ثم قتل نفسه.

وقال المحققون اليوم السبت إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما أصيبت أيضا بطلقات الرصاص، غير أنها نجت من الموت وأصيبت بجروح عميقة.

وأضاف المحققون أن صاحب الشقة هو أيضا مالك بندقية الصيد التي عثر عليها في الشقة والتي تم ضبطها على أنها سلاح الجريمة.

ولم يتبين حتى الآن سبب قيام الرجل /34 عاما/ بقتل رجلين في عمر الثانية والثلاثين والسادسة والثلاثين وشابة في عمر الثامنة عشرة.

وقالت بوابة يكاترينبورج أون لاين للأخبار المحلية إن المحتفلين شاركوا في تناول المخدرات والكحوليات أثناء الحفل.

ونشرت لجنة التحقيق بهذه المدينة التي تقع على بعد 1800 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو صورا لمسرح الجريمة وعليه آثار الدماء.

وكان الرجال تعرفوا على الفتيات عبر مواقع الإنترنت قبيل اللقاء داخل مسكن المشتبه فيه /34 عاما/ للاحتفال.

وأفادت المعلومات بأن صاحب الشقة حمل عند المساء بندقية وأطلق النار على الحاضرين.

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