لأول مرة.. آثار توت عنخ آمون تحت سقف واحد في مصر

المصدر: د ب أ

كشف أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري، عن أن عشاق الآثار المصرية في العالم سوف يتمكنون من مشاهدة المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون، تحت سقف واحد لأول مرة خلال العام المقبل، بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال وزيري، اليوم، بمناسبة مرور 98 عاماً على اكتشاف مقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون، إن المتحف سيضم جناحاً خاصاً يحمل اسم الملك توت عنخ آمون، كما يضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تشمل كل ما عُثر عليه من آثار تخص الملك الشاب، الذي يعد اكتشاف مقبرته في الرابع من شهر نوفمبر عام 1922 من أهم الاكتشافات التي شهدها العالم خلال القرن العشرين.

وأشار وزيري إلى أنه تقرر منح السياح المصريين والأجانب تخفيضاً بقيمة 50 في المئة على تذاكر زيارة مقبرة توت عنخ آمون، بمنطقة وادي الملوك غربي الأقصر اليوم، الذي يوافق ذكرى اكتشاف المقبرة وكنوزها.

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