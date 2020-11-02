بينهم رضيع.. الحكم بسجن ألماني اعتدى جنسياً على أطفاله

المصدر: د ب أ

قضت محكمة الاستئناف في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الاثنين بالسجن 13 عاما على رجل ألماني بعد إدانته في ارتكاب عشرات من جرائم الانتهاك الجنسي بحق أطفال.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أدانت المتهم في أكثر من 50 واقعة في هذه الجرائم الخطيرة فضلا عن حيازة وإنتاج كتابات تتعلق بمواد فاضحة للأطفال وتوزيعها على نحو عصابي.

وأمرت المحكمة بالإضافة إلى ذلك بإيداع الرجل في الحبس الاحتياطي.

وذكرت المحكمة أسباب حكمها في جلسة مغلقة بدون حضور الجمهور لحماية المجني عليهم.

وكان قد تم الرجل بارتكاب جرائم انتهاك جنسي بحق أطفاله وبينهم رضيع بالإضافة إلى ابن زوجته وإرسال صور عن هذه الجرائم عبر مجموعات دردشة.

وحسب بيانات المحكمة، فإن الدعوى تشمل 291 جريمة في الفترة بين يناير 2014 حتى أكتوبر 2019.

ويقبع المتهم/39 عاما/ في الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر 2019، ولم يصدر النطق بالحكم من قاعة المحكمة بسبب جائحة كورونا، بل من صالة خارجية.

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