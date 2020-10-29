بالفيديو.. عراك جماعي على متن طائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء على شبكة الإنترنت فيديو لعراك جماعي بالأيدي وقع على متن طائرة هبطت في بورتوريكو وسجله أحد الركاب، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن العراك اندلع بعد أن شرع عدد من الركاب في إلقاء شتائم عنصرية ومهينة للمثليين على ثلاث سائحات من أصول إفريقية.

وقد أظهر الفيديو أن إحداهن انهالت على راكب بالضرب بحضور رجال الشرطة، ثم وقعت على المقعد.

ودخل بعد ذلك ركاب آخرون في المشاجرة التي دامت دقائق عدة، قبل أن يتسنى لموظفي شركة Spirit Airlines للطيران إنهاءها.

ونجح عناصر الأمن في إخراج مثيرة العراك واسمها فيرونيكا باين، التي قضت ليلة في سجن.

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