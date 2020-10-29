العثور على 59 جثّة على الأقل في مقابر جماعية سرية بالمكسيك

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات المكسيكية أمس الأربعاء أنّها عثرت على 59 جثّة على الأقلّ في مقابر جماعية سريّة في ولاية غواناخواتو في وسط البلاد.

وقالت كارلا كوينتانا، رئيسة اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين "عثرنا على 59 جثة في مقابر جماعية سرّية مختلفة، وهناك نقاط أخرى نواصل العمل فيها".

وأضافت رئيسة اللجنة الحكومية في تصريح للصحافيين من أمام مقبرة جماعية في بلدة سالفاتييرا في جنوب الولاية أنّ "الغالبية العظمى من الجثث، التي لا يزال فيها بعض الأنسجة أو بعض العلامات الأخرى، تبدو وكأنها لشبّان، صغار جداً، وربّما حتى لمراهقين".

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