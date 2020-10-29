فيروس كورونا يجتاح دار أوبرا في إيطاليا

المصدر: رويترز

أعلن مسؤول، اليوم، أن فيروس كورونا اجتاح دار أوبرا لا سكالا المرموقة في ميلانو، حيث ثبتت إصابة 18 مغنياً وتسعة موسيقيين بالفيروس.

ويخضع جميع أعضاء الجوقة وقسم آلات النفخ في الأوركسترا للحجر الصحي، بينما تنتظر الدار نتائج اختبارات الأعضاء الآخرين.

وقال باولو بوجليسي، وهو ممثل نقابي في لا سكالا، للصحفيين: "أُوقفت جميع التدريبات".

وأعيد فتح لا سكالا في يوليو، بعد إغلاقها أربعة أشهر خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 في إيطاليا.

وعُلِّقت، هذا الأسبوع، العروض العامة مرة أخرى، بسبب مرسوم حكومي صدر يوم الأحد يقضي بإغلاق المسارح ودور السينما في جميع أنحاء إيطاليا، في محاولة لاحتواء معاودة ظهور العدوى.

وينتهي أمر الإغلاق في 24 نوفمبر، وقال بوجليسي إن الموسيقيين والمغنين كانوا يأملون بأن تكون دار الأوبرا في وضع يسمح لها بتقديم أدائها التقليدي إيذاناً ببدء موسم جديد في السابع من ديسمبر، وهو أحد معالم الحياة الثقافية الإيطالية.

وتضررت ميلانو ومنطقة لومباردي المحيطة بها بشدة من الفيروس، إذ سجلت 7558 حالة إصابة جديدة أمس.

وكانت المنطقة التالية الأكثر تضرراً في إيطاليا هي بيدمونت المجاورة التي رصدت 2827 حالة.

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