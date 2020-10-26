اكتشاف جديد ومثير على سطح القمر

المصدر: د ب أ

اكتشف علماء أمريكيون أدلة جديدة على وجود مياه على سطح القمر، حسبما ذكروا في مقالين تم نشرهما اليوم.

وكتب باحثون في دورية "نيتشر أسترونومي" أنه تم الكشف عن وجود مياه جزيئية على سطح القمر، حيث تم العثور أيضاً على مناطق تحجز الماء على شكل جليد.

وتشير هذه النتائج إلى أن الماء يتم إنتاجه على القمر، أو يأتيه من مصادر خارجية، ويتم تخزينه في المناطق القطبية للقمر.

ويعد وجود الماء دفعة إلى مزيد من استكشاف القمر والقواعد المستقبلية المحتملة، حيث يعمل كمصدر محتمل لمياه الشرب والوقود.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنها ستعلن تفاصيل "الاكتشاف الجديد المثير" في مؤتمر صحفي.

وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية لإعادة رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024 كنقطة انطلاق لأول مهمة بشرية إلى المريخ.

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