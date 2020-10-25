قراصنة يخترقون موقع مستشفى نفسي ويبتزون المرضى بملفاتهم

المصدر: د ب أ

د ب أ

أفاد عدة مئات من المرضى الذين يترددون على مركز للعلاج النفسي في فنلندا بتعرضهم للابتزاز بعد أن أدت جريمة اختراق إلى سرقة بيانات شخصية.

وكشف مركز فاساتامو للعلاج النفسي، الذي يدير نحو 20 عيادة في أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي عن اختراق قاعدة بياناته وأنه تعرض للابتزاز ومطالبته بدفع أموال عبر استخدام عملة البيتكوين الرقمية.

ومنذ ذلك الحين تم تسريب البيانات المتعلقة بعدة مئات من الأشخاص عبر موقع "داركنت" المحظور.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ المرضى الأفراد في الإبلاغ عن تلقيهم طلبات للدفع. وكان من بينهم النائبة الفنلندية إيفا جوانا إلورانتا، التي قالت إنها تلقت طلب فدية بقيمة 500 يورو (593 دولارا) من عملات البيتكوين.

ونصح مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي أولئك الذين تم الاتصال بهم بعدم دفع أي فدية، وتقديم شكوى بدلا من ذلك.

وقالت الشرطة إنه لم يعرف ما إذا كان هناك فرد أو جماعة وراء انتهاك البيانات ومحاولات الابتزاز.

ووصفت رئيسة الوزراء سانا مارين عبر موقع تويتر الاختراق بأنه "صادم" وقالت إن السلطات تبحث عن سبل لمساعدة الضحايا.

كما وصفت وزيرة الداخلية ماريا أويسالو عبر موقع تويتر اليوم الأحد الاختراق بأنه "مروع وخطير للغاية"، مضيفة أن السلطات تقدم الآن مساعدة عاجلة للضحايا.

وقالت إن مجلس الوزراء يخطط الآن لمناقشة هذه القضية.

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