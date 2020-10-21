مصر تطور خدمة الزائرين بمنطقة الأهرام

المصدر: رويترز

كشفت مصر النقاب عن مرافق جديدة لخدمة الزوار في منطقة هضبة الأهرام التي يقع فيها الهرم الأكبر في الجيزة وأبو الهول.

وتحتل المنطقة، التي بها الأعجوبة الوحيدة الباقية من العالم القديم، موقع الصدارة بين كل مواقع التراث في البلاد من حيث عدد الزوار.

وافتتح المطورون، في ساعة متأخرة من مساء أمس، مطعماً جديداً باسم "ناين بيراميدز لاونج" على مساحة 1341 متراً مربعاً بإطلالة على الأهرام.

وسيتم أيضاً توفير أسطول من الحافلات الجديدة الصديقة للبيئة لخدمة السياح في أنحاء الهضبة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن من بين المشكلات التي يتم طرحها باستمرار الشكوى من عدم وجود خدمات خاصة للسياح.

وأضاف: "مفيش كافيتريا.. مفيش مطعم.. مفيش حاجة تقدم للزائرين، سواء كانوا عرباً أو مصريين أو أجانب".

وأوضح وزيري أن المطعم في الهواء الطلق يتيح رؤية بانورامية فريدة لا مثيل لها في أي مكان في العالم.

وتسهم السياحة بنحو 15% من الناتج القومي المصري، وقال مسؤولون، في وقت سابق، إن حجم الخسائر وصل إلى نحو مليار دولار شهرياً، بعد أن أوقف القطاع معظم نشاطاته في مارس.

وتأتي أعمال التطوير في الهضبة في إطار جهود أكبر لتعزيز المواقع السياحية الرئيسة في البلاد.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعتقد أنه سيكون أكثر المتاحف ثراء في العالم، في العام المقبل، خلف أهرام الجيزة.

وقال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، وشركته هي المطور الرئيس للهضبة، إن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 301 مليون جنيه (19 مليون دولار)، جزء من خطة أكبر لتطوير الموقع التاريخي.

وأضاف: "سوف ننظم البائعين.. لن نحرمهم من دخلهم، لكننا سنضعهم في أماكن مناسبة ولطيفة".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز