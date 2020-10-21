فيديو للقاء ضحية "جريمة الزرقاء" بوالده

المصدر: دبي- سيد صالح

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو يظهر فيه والد الفتى المراهق الذي تعرض لجريمة بشعة في مدينة «الزرقاء» الأردنية وهو يزور نجله في المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج حالياً.

وبحسب شبكة «سي إن إن» العربية، التي نشرت مقطع الفيديو، فقد منح مدير الأمن العام في الأردن للوالد الذي يمضي حالياً فترة عقوبة في السجن إذناً بالخروج من السجن تحت الحراسة لزيارة نجله.

وكانت مجموعة من المجرمين والخارجين على القانون قد هاجموا الفتى الذي لا يتجاوز الــ 16 من عمره مع سبق الإصرار والترصد وقطعوا يديه وفقأوا عينيه ثأراً من والده المسجون بسبب خلافات قديمة بينهما وبينه.

وأثار الحدث البشع أصداءً واسعة النطاق على مستوى العالم، كما عُرِف في مواقع التواصل الاجتماعي العربية باسم «جريمة الزرقاء».

وكانت أجهزة الأمن الأردنية قد اعتقلت كافة المجرمين الذين ارتكبوا الهجوم البشع، فيما أعلن المدعي العام الأردني يوم الجمعة الماضي عن توجيه تهمة «الشروع في القتل العمد بالاشتراك» لهم جميعاً.

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