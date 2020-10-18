الموت يغيب الفنانة التونسية نعمة

المصدر: د ب أ

توفيت الفنانة التونسية المخضرمة نعمة اليوم الأحد عن سن 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض ومشوار فني ناهز الأربعة عقود.

وتعد نعمة، التي بدأت الغناء منذ سن 11 عاما، أحد أبرز فناني تونس منذ منتصف القرن الماضي، واسمها الحقيقي حليمة الشيخ.

ونعت وزارة الثقافة التونسية اليوم الفنانة الراحلة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواضل الاجتماعي "فيسبوك" واستعرضت أبرز محطاتها في مشوارها الفني.

واعتُمدت نعمة كمطربة رسمية في الإذاعة الوطنية منذ عام 1958 بجانب نخبة من الفنانين التونسيين مثل صليحة وعلية، بعد أن ذاع صيتها في الحفلات العامة وأصبحت مطربة الجماهير.

وشاركت مع فرقة الإذاعة في حفلات خارج تونس من بينها مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966 ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969 حيث لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى كما غنت في عواصم أوروبية.

وتملك الفنانة الراحلة في رصيدها الغنائي 360 أغنية وتعاملت مع كبار الملحنين في تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي كما لحن لها سيد مكاوي ويوسف شوقي من مصر وحسن العريبي وسلام قادري وكاظم نديم من ليبيا.

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