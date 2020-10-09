318 ترشيحا لنيل جائزة نوبل للسلام 2020

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تعلن لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة عن اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، بالاعتماد على مجموعة من 318 مقترحا.

ومن بين الأفراد المرشحين الـ 211 ​​ناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج. تم ترشيح الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما أيضًا العام الماضي لإلهام حركة عالمية تدعو إلى العمل بشأن تغير المناخ.

وتعتبر أعداد المرشحين لهذا العام، والتي تضم أيضًا 107 منظمات، رابع أعلى عدد من المرشحين منذ عام 1901.

وتقدم العديد من مواقع المراهنة عبر الإنترنت جائزة لصالح ثونبرج أو منظمة الصحة العالمية، لجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من عدم استبعاد ثونبرج، إلا أن العديد من باحثي السلام لديهم شكوك حول فرص منظمة الصحة العالمية بالفوز وسط الجائحة المستمرة.

وتركزت توقعاتهم للفوز بالجائزة حول نشطاء حقوق الإنسان، أو منظمة الشفافية الدولية لمراقبة مكافحة الفساد أوجماعات حرية الصحافة والإعلام.

وجرى ترشيح نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ من المشرعين في النرويج والولايات المتحدة. كما رشح أعضاء من حزب اليسار الألماني، من بين آخرين، المسرب الأمريكي إدوارد سنودن لكشفه عن برامج المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة.

وشهد العام الماضي تكريم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لجهوده لتعزيز السلام الإقليمي، بما في ذلك مع إريتريا.

وتم بالفعل الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب قبل أيام.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل.

وتبلغ قيمة كل جائزة 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وقال المنظمون إن حفلات توزيع الجوائز هذا العام - التي تقام تقليديا في 10 ديسمبر من كل عام، في ذكرى وفاة نوبل - تم تقليصها بسبب الجائحة.

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