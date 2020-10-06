شاهد.. ترامب يصارع كورونا على جدران أدلب المدمرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الرسام السوري عزيز أسمر بطلاء غرافيتي يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء نزال ضد مجسم لفيروس كورونا.

ورسم أسمر لوحته على جدران أحد المباني المدمرة جراء القتال في محافظة إدلب، وفق "يورونيوز".

واشتهر أسمر سابقا بطلاء رسومات على الجدران تواكب بعض من أبرز الأحداث العالمية، مثل رسمه للأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، الذي قُتل على يد الشرطة الأمريكية في مايو الماضي.

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