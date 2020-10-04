وفاة مصمم الأزياء الياباني كينزو بكورونا

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا المعروف باسم كينزو في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية إن تاكادا توفي اليوم "الأحد" بكورونا.

وقال المتحدث إن تاكادا "81 عاما" كان في المستشفى الأمريكي في باريس بضاحية نيويي-سير-سين السكنية في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية.

وتملك مجموعة (إل.في.إتش.إم) للأزياء، وهي أكبر مجموعة للأزياء الفاخرة في العالم، كينزو وهي دار الأزياء التي أسسها تاكادا في السبعينيات.

وقال موقع دبليو.دبليو.دي دوتكوم للأزياء إن تاكادا أتى "بمذاق لوني وإبداع طازج" إلى باريس في السبعينيات.

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