شاهد.. التساقطات الأولى للثلوج هذا الموسم في سويسرا

تساقطت الثلوج لأول مرة هذا الموسم في مقاطعة فاليه السويسرية، حيث سجلت درجة حرارة أقل من المعتاد.

فقد ضربت جبهة باردة نشطة سويسرا ليل الخميس الماضي، وسجل خبراء الرصد الجوي في سويسرا تساقط الثلوج بكثافة بين 10 و25 سنتمترا، في المناطق الجبلية الوسطى التي تتجاوز ألف متر، و40 سنتمترا على ارتفاع 1800 متر، وذلك حتى أمس الأحد، قبل أن يتحسن الطقس تدريجيا في أوائل الأسبوع المقبل.

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