السجن 6 سنوات لمجرم اغتصب عجوزاً عمرها 98 عاماً!

المصدر: د ب أ

أدانت محكمة هولندية مجرماً فرنسياً وصاحب سوابق إجرامية باغتصاب عجوز هولندية عمرها 98 عاماً في إحدى القرى القريبة من العاصمة أمستردام.

وحكمت محكمة ليليستاد التابعة للعاصمة الهولندية على القاتل بالسجن 6 سنوات فقط. في جريمة وصفتها بأنها "مروعة" على نحو خاص، وتتجاوز السنوات الخمس التي طلبها الادعاء عقوبة للرجل.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) أن المتهم "35 عاما" وهو فرنسي لديه سجل إجرامي طويل في بلاده، يشمل قضايا عنف منزلي.

وقال الادعاء إن الرجل قرع جرس باب ضحيته المسنة في إحدى ليالي مايو. وعندما فتحت الباب قليلا دفعها إلى داخل الشقة وطلب منها بعض المال قبل أن يغتصبها بشكل متكرر.

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