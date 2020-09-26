يزرع نباتات القنب لتغذية الدجاج

المصدر: د ب أ

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على مزارع يزرع أكثر من 300 شجيرة من نباتات القنب المخدر بوسط حديقة البرتقال الخاصة به، حيث وقال المزارع إنه كان يقوم بتغذية دجاجه بهذه النباتات، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية فيتنامية اليوم "السبت".

وقالت الشرطة في منطقة دلتا نهر الميكونج، الواقعة على بعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة من مدينة هوشي منه، إن المزارع بوي دوك هوا البالغ من العمر 42 عاما قام بزراعة 304 نبتة من نباتات القنب المخدر.

وأخبر المزارع السلطات المحلية أنه اشترى البذور من صديق وبدأ في زراعة النباتات، التي وصل ارتفاعها بالفعل إلى 5ر1 متر ، قبل شهرين. وأضاف أن الهدف كان وقاية دواجنه من الإصابة بالمرض.

يذكر أن نبات القنب محظور في فيتنام. ويمكن أن يواجه صغار مزارعى القنب غرامة تتراوح بين 80 و 215 دولاراً ، بينما يمكن أن تتم معاقبة المزارعين الذين يضبطون بزراعة كميات أكبر بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسبع سنوات.

وصادرت الشرطة شجيرات القنب المضبوطة وتواصل تحقيقاتها مع المزارع .



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