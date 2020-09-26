ضبط 11 طناً من لحوم أسماك القرش المقطعة في البيرو

المصدر: رويترز

ضبطت الشرطة في بيرو شحنة مؤلفة من 11 طنا من أسماك القرش المقطعة في شمال البلاد ومعظمها من أسماك القرش أبو مطرقة المحمية التي تحظى زعانفها بإقبال كبير وتعتبر من الأطعمة الشهية في الأسواق الآسيوية.

وقالت هيئة الجمارك والضرائب الحكومية في بيرو إنه تم العثور على لحوم سمك القرش في مخزن بارد في مدينة تومبيس المجاورة للإكوادور، بعد عملية جرت الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي البيئي.

وتعد الصين واليابان أكبر مستهلكين لمنتجات أسماك القرش ومن بينها الزعانف التي يتم استخدامها كحساء ويعتقد أنها منشطة جنسيا.

وقال خوسيه أوردونيز توريس رئيس الرقابة الجمركية لتلفزيون رويترز "أسماك القرش من الأنواع المحمية ولهذا السبب تدخلنا".

وقالت السلطات إن الأنواع التي تم ضبطها تشمل أسماك أبو مطرقة والدراس والماسي التي تعد أنواعا محمية طبقا للاتفاقيات الدولية.

وتقول منظمة أبحاث الحيوانات المائية والحفاظ عليها(أوركا) في بيرو إن زعانف القرش بدأت تجتذب مستهلكين جددا كما أن الأرباح التي تحققها التجارة فيها أصبحت نقطة جذب للمهربين.

وقال كارلوس يايبن رئيس أوركا إن "سعر زعانف أسماك القرش في السوق السوداء يتراوح تقريبا بين 400 دولار و 900 دولار(أمريكي) للكيلو".

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