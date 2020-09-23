أوزبكستان تكافئ مواطنيها الذين يمشون 10 آلاف خطوة يومياً

المصدر: رويترز

يحصل مواطنو أوزبكستان الذين يمشون عشرة آلاف خطوة يوميا لمدة عام على ميزة الاستخدام المجاني للصالات الرياضية المملوكة للدولة، مع خصم 50 في المئة على الخدمات الحكومية، حسبما ورد في مسودة وثيقة نُشرت اليوم الأربعاء.

ويهدف مشروع المرسوم الرئاسي إلى تعزيز اللياقة البدنية ونمط الحياة الصحية ويشتمل أيضا على بنود تتعلق بتنظيم يوم بلا سيارات وبناء مرافق للتمارين الرياضية في الشوارع بجميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة.

تأمل الحكومة أيضا أن تساعد الحملة الصحية في حماية المواطنين من الأمراض مثل كوفيد-19، رغم أن الحالات المؤكدة في أوزبكستان، وعددها 53 ألفا بينها 444 وفاة، أقل من نظيراتها في كثير من الدول الأخرى. وتم فرض العزل العام مرتين لاحتواء التفشي.

ويحدد المرسوم معالم برنامج "دعونا نتغلب على الوباء من خلال الرياضة" الذي يسلط الضوء على رياضات مثل المشي والجري وركوب الدراجات وكرة القدم بالفرق صغيرة العدد وكرة الريشة والطائرة وغيرها.

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