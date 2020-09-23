وفاة صبي بعد تعرضه للضرب والاغتصاب على أيدي رجال الشرطة!

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن صبياً "13 عاماً" في إقليم قندهار جنوب أفغانستان توفي في المستشفى، بعد ما يزعم عن ضرب قائد بالشرطة المحلية وأربعة من رفاقه له واغتصابه.

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم اعتقال المشتبه بهم، الذين كانوا يحرسون نقطة تفتيش في منطقة داند.

وأضاف مسؤول الشرطة أن "الصبي توفي بعد 12 ساعة من نقله للمستشفى".

ووقع الحادث قبل حوالي أسبوع. ويظهر مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي الصبي وهو يصف المحنة قبل وفاته في المستشفى.

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