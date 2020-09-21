الألمان يحجمون عن الزواج بسبب جائحة كورونا

المصدر: د ب أ

تسببت جائحة كورونا في إلغاء الكثير من خطط الزواج في ألمانيا. ويتضح ذلك حاليا من إحصاءات الزواج الرسمية، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات مؤقتة أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تم عقد 139 ألف و900 زيجة في ألمانيا، بتراجع قدره 29 ألفا ومئتي زيجة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفرضت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في منتصف مارس الماضي شروطا صارمة لمنع انتشار العدوى. وتم إغلاق العديد من مكاتب التسجيل على نحو كامل مؤقتا، وقلصت بعض المكاتب الأخرى خدماتها.

ورغم ذلك، لم ينخفض عدد الزيجات الجديدة إلى أدنى مستوى له، حيث تم إبرام عدد زيجات أقل في النصف الأول من عام 2007، والذي بلغ 138 ألفا و800 زيجة، وذلك بسبب إرجاء الكثير من الأزواج خطط إبرام زيجاتهم في هذا العام ليوافق يوم 7/7/2007.

وفي العام الحالي، كان هناك تاريخان جذابان (2/2/2020 و20/2/2020)، وتم استغلالهما أيضا على نطاق واسع في إبرام زيجات، ما حال دون تراجع أكبر في عدد الزيجات الجديدة في النصف الأول من هذا العام.

وبحسب بيانات المكتب، تم إبرام 21 ألفا و500 زيجة في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 7300 زيجة تقريبا مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

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