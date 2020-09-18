وفاة ونستون غروم مؤلف "فورست غامب"

المصدر: د ب أ

توفي المؤلف ونستون غروم مؤلف رواية "فورست غامب" المأخوذ منها قصة فيلم هوليوودي يحمل نفس الاسم بطولة توم هانكس عن عمر ناهز 77 عاما، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عمدة مدينة فيرهوب بولاية ألاباما كارين ويلسون قولها إن ونستون غروم توفي ليل الأربعاء في مسقط رأسه بالمدينة.

وقالت كارين ويلسون ، "ليس لدي أي تفاصيل في الوقت الحالي، لكنه مات ليلة الأربعاء. نشعر بحزن شديد لسماع هذا. هو بالتأكيد رمز عندنا".

ووفقًا لوسائل إعلام، كانت حياة غروم، مثل حقيقة أنه خدم في حرب فيتنام، موازية في بعض الأحيان لحياة الشخصية الرئيسية في روايته لعام 1986، والتي تحولت إلى فيلم في عام 1994 والتي أدى فيها توم هانكس الدور الرئيسي.

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