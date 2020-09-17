صورة في "تويتر" تدفع دبلوماسيا أستراليا لحذفها وتقديم الاعتذار

المصدر: ترجمة: اليازية البدواوي

اضطر ممثل أستراليا في كمبوديا لتقديم الاعتذار عن صورة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، تظهر تناوله لسلحفاة من نوع مهدد بالانقراض.

وكما يفعل كثيرون من محبي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، هم السفير بابلو كانغ لالتقاط صورة لوجبته ونشرها على منصة "تويتر"، ليفاجئ بوابل من الانتقادات والتعليقات المستنكرة لتناوله صنفاً من السلاحف ذات القوقعة الناعمة أو الرخوة، وهي نوع تم تصنيفه بالمهدد بالانقراض بشكل حرج بسبب الاستهلاك البشري.

وكما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية، سارع الدبلوماسي لحذف التغريدة وتقديم اعتذاره عبر تغريدة أخرى للجمهور الذي انتقده بشكل عنيف، موضحاً أنه "لم يكن بنيته الترويج لتلك الأطباق، ولكن لإخبار الناس ببعض الأطعمة التي تم تقديمها له خلال زيارته الإقليمية الأخيرة".

تعتبر السلحفاة الأسيوية العملاقة ذات القشرة الناعمة غذاءً مهدداً بالانقراض نظراً لاستهلاكه بشكل كبير بسبب مذاقه اللذيذ.

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