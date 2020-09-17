"زمني الصعب".. وجبة سودانية لمجابهة ارتفاع الأسعار

المصدر: البيان الإلكتروني

اتجهت الكثير من المطاعم الشعبية في السودان عقب ارتفاع تكلفة طلب "الفول" إلى «200» جنيه في معظم المطاعم، إلى تسويق وجبة أقل تكلفة أطلق عليها "زمني الصعب".

ومكوناتها بحسب صحيفة "السوداني" عبارة عن بليلة عدسية، تقطع عليها شرائح البصل، ويضاف لها الزيت والشمار، بجانب الفلفل الحار، وتؤكل بالخبز، يباع الطلب بنحو 60 جنيهاً، تعويضا عن وجبة الفول السائدة بالسودان.

وشهد السودان في الفترة الأخيرة ارتفاعا وصف بـ"الجنوني" لأسعار معظم السلع لاسيما الفول.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز